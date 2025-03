Reggiotoday.it - Reggio BiC qualificata ai playoff scudetto, Forza Italia: "La città è con voi"

Leggi su Reggiotoday.it

"Siamo orgogliosi di vedereCalabria protagonista in un palcoscenico così prestigioso e auguriamo alla Farmacia PellicanòBiC di continuare a sognare in grande, con la speranza che questo traguardo possa essere solo l’inizio di una lunga serie di successi per la squadra e per la.