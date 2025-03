Ilrestodelcarlino.it - Reggiana A Catanzaro un pari che va stretto

(3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo (39’st Buso), Brighenti, Bonini; Cassandro, Pontisso (13’st Pompetti), Petriccione, Pagano (22’st Seck), Situm; Iemmello, Pittarello (39’st Biasci). A disp.: Gelmi, Borrelli, Antonini, Corradi, Ilie, Coulibaly, Compagnon, La Mantia. All.: Caserta(4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Marras (23’st Vergara), Portanova (28’st Girma); Vido (22’st Gondo). A disp.: Sposito, Nahounou, Fiamozzi, Urso, Cigarini, Kabashi, Kumi, Maggio, Pettinari. All.: Viali Arbitro: Sacchi (Pagliardini- Ricci); IV uomo: Toro. Var (Gualtieri-Dionisi) Reti: Vido al 15’pt, Scognamillo al 30’st. Note: ammoniti Reinhart, Vido, Iemmello, Gondo, Scognamillo, Brighenti. Angoli: 9-3. Rec.: 2’ e 6’. La prima tappa in Calabria frutta un punto allache esce dal ‘Ceravolo’ dia testa altissima, ‘addirittura’ con qualche rimpianto.