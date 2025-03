Europa.today.it - Regalo granata per l'8 marzo: le tifose entrano allo stadio pagando 1 euro

Leggi su Europa.today.it

Biglietto a prezzo simbolico, 1, dedicato alle donne in occasione di Salernitana-Modena, in programma l'8. E' questa l'iniziativalanciata per la prossima, delicata partita casalinga. Lepagheranno 1, compresa prevendita, in curva Sud, Distinti e tribuna azzurra. Il.