Recensione realme 14 Pro+ | quasi un top e costa la metà

Arriva sul mercato italiano il nuovissimo14, ultimo modello della serie numerica del produttore cinese che tanto successo ha avuto, negli ultimi anni, in tutta Europa. Ancora una voltaha alzato l’asticella, arrivando a sfiorare la categoria superiore (presidiata con il reame GT7 Pro) ma mantenendo un prezzo da piena fascia media. A distinguere14 Pro + dai tanti concorrenti dal prezzo simile sono un ottimo comparto fotografico, la compatibilità con le eSIM (comodissime se si viaggia molto), una batteria di ultimissima generazione e un chip con prestazioni AI notevoli.14: come è fatto Esteticamente14è un telefono molto bello da vedere ed è anche molto comodo da tenere in mano: è grande, ma non troppo, è molto ben costruito. Tecnicamente, invece,14ha gran parte delle ultime tecnologie disponibili.