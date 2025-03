Gamerbrain.net - Recensione di PGA Tour 2K25: un passo avanti, ma non un hole-in-one

Negli ultimi anni, il franchise PGA2K si è imposto come una delle simulazioni di golf più apprezzate, cercando di offrire un’esperienza realistica e profonda per gli appassionati di questo sport. Dopo due anni di attesa, PGAarriva con la promessa di innovazioni nel gameplay, miglioramenti grafici e una modalità carriera più immersiva. Ma sarà riuscito a mantenere le aspettative?Comparto Grafico e AtmosferaUno degli aspetti più evidenti di PGAè l’aggiornamento grafico rispetto al suo predecessore. Sebbene non raggiunga ancora la qualità visiva offerta da EA Sports, il titolo presenta un netto miglioramento nei modelli dei giocatori e nei dettagli dei campi da golf.Le superfici del terreno risultano più realistiche, con transizioni fluide tra fairway, fringe e rough.