Real Madrid vs Atletico Madrid | formazioni statistiche e anteprima

Team NewsAtleti non ha nuove lesioni, con il difensore Cesar Azpilicueta e il centrocampista Koke assente a causa di un infortunio alla coscia.Jose Maria Gimenez potrebbe sostituire Robin Le Normand, secondo Mundo Deportivo, che afferma che Simeone deve ancora decidere chi inizierà sull'ala sinistra e sta pensando di portare a Conor Gallagher.Bellingham ha segnato il vincitore del tempo aggiunto dinella loro prima gamba in città, ma è sospeso, mentre Ancelotti ha ancora diversi giocatori messo da parte.I difensori Dani Carvajal ed Eder Militao sono entrambi assenti con le ferite al ginocchio e una questione del tendine significa che Dani Ceballos non è un'opzione a centrocampo, in cui Jesus Vallejo non sarà caratterizzato da un problema al tendine del ginocchio.