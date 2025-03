Sololaroma.it - Real Madrid-Atletico Madrid, il pronostico di Champions League: doppia combo da sogno

Leggi su Sololaroma.it

Dopo un intenso weekend in giro per l’Europa, tornano le emozioni della, con le gare d’andata degli ottavi di finale. Martedì 4 marzo sono in programma quattro sfide della massima competizione europea, tra cui spicca il derby tra, in programma alle 21:00 al Santiago Bernabeu. I Blancos partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.87, mentre il pareggio e il successo dei Colchoneros sono dati rispettivamente a 3.55 e 4.15. Come arrivano al matchIlsi presenta alla sfida dopo aver estromesso ai playoff il Manchester City di Pep Guardiola, con la vittoria per 3-2 all’Etihad Stadium e il netto successo per 3-0 al Bernabeu, grazie alla tripletta di Kylian Mbappé. I Blancos, però, sono reduci dalla sconfitta in campionato per 2-1 contro ilBetis, che ha fatto scivolare la squadra di Carlo Ancelotti in terza posizione in classifica.