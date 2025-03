Dilei.it - Re Carlo, i dettagli che (quasi) nessuno ha notato nell’incontro con Zelensky

Un Re che rompe gli schemi:III ha accolto Volodymyrcon un gesto che ha sorpreso tutti. Nessuna rigida etichetta di corte, nessun palazzo austero, ma la sua residenza più intima, Sandringham. In un momento in cui la politica si muove tra freddezza e calcoli strategici, il Sovrano britannico ha scelto di usare il soft power della monarchia per inviare un messaggio chiaro: il sostegno del Regno Unito all’Ucraina non è solo diplomatico, ma umano.Sandringham, il rifugio privato scelto perRenon ha voluto accoglierea Buckingham Palace o a Windsor, luoghi simbolo del potere monarchico. Ha invece aperto le porte di Sandringham, la sua residenza privata nel Norfolk, legata ai ricordi più personali della famiglia reale. Qui, dove la Regina Elisabetta trascorreva i Natali e dove il Re si ritira lontano dai riflettori, l’incontro ha assunto un tono raccolto,confidenziale.