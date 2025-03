Ilrestodelcarlino.it - Re-Basket sconfitta sul parquet di Jesolo

79 RE-2000 63: Edraoui 8, Surdu 2, Zorzan, Rosada 5, Malbasa 13, Tuis 17, Cavallin, Tonon, Caridi 6, Zanchetta 3, Bovo 22, Girardo 3. All. Ostan. RE-2000 REGGIO EMILIA: Stellato 4, Frediani 4, Alberione 15, Pedrazzi, Porfilio 5, Longagnani 5, Digno 9, Codeluppi, Lusetti 12, Jovanovic 9. All. Baroni. Arbitri: Pedini di Verona e Caroli di Udine. Parziali: 19-9, 45-26, 62-42. Primo stop nella seconda fase di B Interregionale per la Re-2000 (14), che cade nettamente a(18) sotto i colpi della capolista. Il 19-9 del primo quarto indirizza già inesorabilmente la gara, coi veneti che sfruttano al meglio le difficoltà offensive degli uomini di Baroni e toccano il +19 all’intervallo sul 45-26. Il vantaggio interno tocca il +29 nel corso del terzo periodo, poi gli ospiti accorciano senza tuttavia mai riuscire a riaprire i giochi.