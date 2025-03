Rapporto taxi a Firenze il 902% delle corse arriva entro sei minuti

Lanazione.it - Rapporto taxi, a Firenze “il 90,2% delle corse arriva entro sei minuti”

, 3 marzo 2025 – Il servizioitaliano si conferma “un’eccellenza nel panorama europeo”. È quanto emerge dal primocomparativo tra il servizioin Italia e quello nelle principali capitali europee, presentato a Roma nella sala stampa della Camera dei Deputati. L’evento, promosso da Uricon il supportoapp AppMove, ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali e rappresentanti del settore. L’indagine, condotta nel mese di gennaio 2025 su un campione rappresentativo di utenti in Italia e in 14 capitali europee, mostra come il servizionel nostro Paese mantenga standard qualitativi elevati e un livello di soddisfazione molto positivo. L’Italia, viene spiegato, “si distingue in particolare per i tempi di attesa: l’88,5% degli utenti riceve undalla chiamata, superando la media europea dell’85,1%.