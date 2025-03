Europa.today.it - Rapinano uno studente sul bus e accoltellano l'amico che lo difende: il branco incastrato da un video

Leggi su Europa.today.it

Prima la rapina a bordo di un autobus ai danni di uno, poi la coltellata al fianco di undella vittima intervenuto perrlo. È durata cinque giorni la fuga - anche se non risulta che avessero messo in atto particolari accorgimenti per non farsi trovare - dei membri della.