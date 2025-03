Ilgiorno.it - Rapina un supermercato armato di coltello e fugge in tram: arrestato dai carabinieri

Leggi su Ilgiorno.it

Racanica (Bergamo), 3 marzo 2025 – In manette per unadi, a undi Racanica lo scorso 26 febbraio. L'uomo, un 44enne della provincia di Bergamo, è statodai. Iltore,di, aveva minacciato una dipendente e preso dal registratore di cassa circa 500 euro. La cassiera, subito dopo laaveva chiamato il 112, fornendo una descrizione chiara e completa dell'individuo. Isapendo che dalla vicina fermata della Teb di Ranica, era appena partito un treno diretto ad Albino, hanno aspettato in stazione l'arrivo del convoglio e hanno individuato iltore mentre scendeva. Il fuggitivo è stato bloccato, disdelche nascondeva all'interno della giacca. Addosso aveva anche i 500 euro rubati poco prima.