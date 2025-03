Bergamonews.it - Rapina in un supermercato armato di coltello e fugge: bloccato e arrestato alla fermata del tram

Ranica. Ha fatto irruzione in un, minacciato la cassiera con uned è fuggito con l’incasso di 500 euro, ma è stato fermato edai carabinieri di Clusone sul. È successo mercoledì 26 febbraio: ritenuto responsabile è un 44enne della provincia di Bergamo, elemento già noto alle forze dell’ordine.Era mattina quando l’uomo,di, si è introdotto nel locale e, sotto la minaccia dell’arma bianca, aveva rubato dal registratore di cassa circa 500 euro. La cassiera, che non ha potuto opporsi alle minacce deltore, subito dopo ha chiamato il 112, fornendo una descrizione chiara e completa dell’individuo che era entrato in azione poco prima.La centrale operativa di Bergamo ha attivato immediatamente le ricerche, diramando alle pattuglie impegnate in zona ecentrale di Clusone: i militari hanno indirizzato le loro ricerche sulla vicinadella Teb di Ranica, da dove era appena partito un treno diretto ad Albino, decidendo di anticiparne l’arrivo predisponendo un controllo sulla banchina dellapresente in quel comune di destinazione.