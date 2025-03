Unlimitednews.it - Rapina con accoltellamento a studenti spagnoli a Milano, 4 fermati

(ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato dihanno fermato 4 giovani egiziani – due 20enni, un 21enne e un 23enne – ritenuti responsabili dellapluriaggravata in concorso compiuta ai danni di tre ragazzilo scorso 22 febbraio in viale Romagna. Uno dei due ventenni sottoposti a fermo, inoltre, è stato anche indagato per i reati di lesione personale aggravata e possesso di arma.Poco prima delle ore 06.00 del 22 febbraio scorso, gli agenti delle volanti della Questura disono giunti in viale Romagna 47 dove era stata segnalata unaconai danni di alcuni giovaniche, dopo avere trascorso la serata in discoteca con altri connazionali, si trovavano a bordo dell’autobus della linea 90 per recarsi alla stazione diLambrate.