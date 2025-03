Oasport.it - Ranking WTA (3 marzo 2025): Jasmine Paolini stabile al n.6, Emma Navarro guadagna posizioni

Non ci sono aggiornamenti significativi rispetto all’ultima settimana nelWTA di tennis. La bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre le fila, ma spera di ritrovare la retta via in vista del Sunshine Double, ricordando le sconfitte cocenti a Doha e a Dubai. Non ne ha saputo approfittarne la polacca Iga Swiatek, che resta però sempre l’avversaria principale. Più distante dalla coppia di testa l’americana Coco Gauff (n.3).Spera di ritrovare feeling con palla e campo anche(n.6 del mondo). L’uscita di scena a Dubai ha avuto delle conseguenze in classifica sette giorni fa, ma si temeva che la toscana avrebbe dovuto rimanere fuori dai giochi per qualche tempo a causa dell’infortunio alla caviglia subìto nel corso del match perso contro l’americana Sofia Kenin. Fortunatamente, nulla di serio per l’azzurra, che a Indian Wells e a Miami vuole fare bene.