Ilfattoquotidiano.it - Ranking Atp: Sinner sempre saldamente al comando, balzo in classifica per Nardi. Le posizioni degli italiani

Jannikcomincia ufficialmente la sua 39esima settimana consecutiva da numero 1 al mondo del tennis. Il nuovoAtp certifica che per ora il tennista azzurro, nonostante la squalifica per il caso Clostebol, restaal. Certo, il Masters 1000 di Indian Wells che comincerà mercoledì sarà il primo vero banco di prova per Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il tedesco ha una chance enorme per avvicinarsi al primo posto, mentre lo spagnolo deve difendere i 1000 punti conquistati un anno fa.Per quanto riguarda gli altri tennisti, Lucaè il personaggio della settimana. Il quarto di finale raggiunto all’ATP 500 di Dubai, il suo primo in carriera nel circuito maggiore, gli ha permesso di guadagnare 12in: il marchigiano ora è numero 67 del mondo, il suo best