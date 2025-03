Ranking Atp e Wta aggiornati | Tsitsipas torna in top-10 best ranking per Nardi

Leggi su Sportface.it

Ci sono un paio di novità interessanti neiAtp e Wtaa lunedì 3 marzo. In entrambi i casi non cambia nulla in vetta, quindi con Jannik Sinner che rimane in testa alAtp, condizione che, come ben noto, rimarrà tale almeno fino a Montecarlo. Per quanto riguarda la classifica maschile, una delle novità principali è il ritorno di Stefanosin top-10, e in particolare al nono posto. Il greco, infatti, beneficia della vittoria a Dubai, la sua prima in un torneo 500, l’unica categoria che ancora gli mancava, in carriera, scalzando Tommy Paul, che scende in undicesima posizione davanti al connazionale Ben Shelton (+2)., nel suo percorso nel torneo degli Emirati, aveva eliminato Matteo Berrettini, che comunque guadagna una posizione portandosi in 29esima.