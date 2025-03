Oasport.it - Ranking ATP (3 marzo 2025): Jannik Sinner sul trono, Matteo Berrettini e Luca Nardi in ascesa

Leggi su Oasport.it

inizia la sua 39ª settimana da n.1 delATP consecutiva. Avrebbe preferito, però, arricchire di partite il suo percorso l’altoatesino, costretto invece a gestire una situazione particolare come una squalifica per la vicenda “Clostebol”, che tanto l’ha fatto tribolare nel corso dell’ultimo anno. La decisione di accettare l’accordo proposto dalla WADA si giustifica anche per l’esigenza di mettere un punto alla questione, in un arco temporale nel quale non si prospettano assenze negli Slam.È già noto cherimarrà in vetta alla classifica mondiale almeno fino al termine del torneo di Montecarlo (13 aprile), considerati il margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori e i lori risultati. Il riferimento è al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz, che nei fatti non sono riusciti ad approfittare fino a questo momento di quanto accaduto a