Ranieri sempre più condottiero della Roma: solo Inter e Napoli hanno fatto meglio dal suo arrivo

di Redazione, l’incredibile dato dell’allenatoredi lui da quando siede sulla panchina giallorossaL’ingresso di Claudiocome allenatoreha segnato un importante cambiamento per la squadra giallorossa nella sua stagione attuale. Secondo i dati forniti da Opta, laè riuscita a raccogliere un totale di 30 punti nelle ultime 15 partite di Serie A. Questo risultato è particolarmente significativo, poiché la posiziona la squadra tra le migliori del campionato in questo periodo.Infatti,due squadre: l’, che ha accumulato 33 punti, e il, che ha totalizzato 31 punti. Èessante notare che l’Atalanta si trova anch’essa a quota 30, in linea con le prestazionisquadra capitolina.