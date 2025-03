Sololaroma.it - Ranieri l’aggiustatutto, Zazzaroni: “È salvezza e rimpianto della Roma”

Leggi su Sololaroma.it

L’accoglienza a novembre, dopo la nerissima parentesi Juric, fu un bagno di entusiasmo misto a speranza, verso un uomo che di imprese storiche, anche nella capitale, ne aveva già compiute, ma pensare chepotesse rilanciare le ambizioniin questo modo era oggettivamente impensabile. Eppure eccoci qui, pochi mesi più tardi, a commentare una squadra in corsa in Europa League, reduce da 11 risultati utili consecutivi in campionato ed in piena corsa per i piazzamenti europei, quando al tecnico di fatto si chiedeva di scongiurare lo spettro di una spaventosa retrocessione.Un lavoro che neanche il buon Bobavrebbe saputo compiere in maniera perfetta come da lui fatto, così commentato da Ivansull’odierna edizione del Corriere dello Sport: “Viaggia a due punti a partita, sono 30 in 15 gare.