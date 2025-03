Bergamonews.it - Ramadan 2025: in che cosa consiste il mese sacro dei musulmani

Bergamo. Il nonodel calendario islamico ha avuto inizio sabato 1 marzo. Si tratta del, ilpiùper la comunità di fedeliche conta tra le 4.500 e le 6.500 unità nella città di Bergamo.Dedicato alla preghiera in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto, ilpuò durare 29 o 30 giorni e il periodo in cui cade varia ogni anno, perché coincide con il calendario lunare che di norma è più corto di 10 o 11 giorni rispetto al calendario gregoriano. Eid al Fitr, la celebrazione musulmana che segna la fine del, quest’anno dovrebbe tenersi il 30 o 31 marzo.Durante questo periodociascun musulmano deve osservare l’astinenza da cibi, bevande e da rapporti sessuali dall’alba al tramonto con alcuni casi di esonero, come malattie croniche o vecchiaia.