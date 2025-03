Lanazione.it - Raid dei ladri in casa all’ora di cena. Svaligiata una villetta

Leggi su Lanazione.it

Hanno forzato la finestra del bagno da dove prima sono entrati e, successivamente, dopo aver rubato alcuni monili in camera da letto, sono usciti. E’ accaduto in via dei Bocchi a Lammari sabato sera in unabifamiliare. Innon c’era nessuno, i titolari erano usciti ae i soliti ignoti ne hanno approfittato. I proprietari al rientro hanno capito quanto accaduto e una volta realizzato di aver ricevuto la visita dei malviventi, hanno avvisato i carabinieri. Una pattuglia di militari è giunta sul posto per eseguire un primo sopralluogo. Una volta completata l’effrazione, ihanno esplorato vari locali dell’abitazione ma, contrariamente a quanto avviene di solito, senza mettere a soqquadro tutti gli ambienti, soltanto la camera da letto. Solo dopo una accurata stima si saprà di preciso l’entità del bottino.