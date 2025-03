Ilgiorno.it - Raggirato da finto consulente finanziario. Conto svuotato al pensionato: 15mila euro

Lo ha chiamato a casa, promettendogli guadagni cospicui grazie a investimenti di trading on line. L’uomo, undi 78 anni di Argegno (Como), gli ha creduto e si è fidato, rimettendoci. La truffa è stata messa a segno nei giorni scorsi, quando un uomo, sconosciuto alla vittima, lo ha chiamato spacciandosi come esperto di investimenti finanziari, e prospettandogli facilità di guadagno grazie a qualche piccolo investimento. Ilgli ha quindi consegnato le password di accesso al suocorrente bancario, per consentirgli di portare avanti le operazioni che gli avrebbero reso importanti guadagni. Ma così non è stato: il sedicente esperto di finanza, gli ha prelevato, sparendo poi dalla circolazione. Quando l’uomo ha capito che il suoera statasenza nessuna prospettiva di guadagni, e di essere stato vittima di una truffa, si è presentato dai carabinieri di Tremezzina per sporgere denuncia.