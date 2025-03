Bresciatoday.it - Ragazzino muore a soli 14 anni: le lacrime di mamma, papà e fratelli

Gherald Rexhepi è morto a14: si è spento in ospedale per le conseguenze di un'infezione alle vie respiratorie. Abitava a Pontoglio ed era benvoluto da tutti: a causa del suo autismo non era mai riuscito a parlare, ma dispensava sorrisi e felicità. La salma è stata ricomposta alla Casa.