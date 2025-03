Ilgiorno.it - Ragazza di 20 anni truffa due anziane e porta via loro oltre 20.000 euro: arrestata

Bergamo – Unadi 20è statacon l’accusa di aver messo a segno due truffe ai ddi due donne, la prima ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo, e la seconda a Milano, per un valore totale di circa 20 mila. In entrambi i casi le vittime sono state ingannate usando la tecnica del “finto avvocato”. Funziona così: arriva una telefonata da untore che si spaccia per un avvocato e informa la potenziale vittima che il figlio è implicato in un incidente stradale ed è in grossi guai giudiziari, per cui c’è urgente di denaro (un complica va poi a casa a ritirarlo). La ventenne è sospettata di aver commesso il primo furto il 18 febbraio ai ddi un’anziana di 82di Albano Sant’Alessandro, convincendola a consegnare denaro e tutti i gioielli che aveva in casa, per un valore complessivo stimato in circa diecimila