Radio Goal – Il Napoli può coronare quel sogno ma non deve distrarsi Lukaku giocatore importante

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Kiss Kiss, nel corso di: "Un pareggio da mangiarsi le mani, penso che sia stata un'occasione persa, il Napoli doveva vincere sabato sera contro l'Inter, ha meritato nettamente. Spero che sia un momento di autostima, servirà per il prosieguo del campionato. Il Se Vogliamo Possiamo di Conte è un messaggio anche diretto al direttore sportivo Manna ed al presidente De Laurentiis visto che Conte viene accostato a tutti i grandi club credo che sia anche un messaggio per il club azzurro.