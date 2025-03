Quotidiano.net - Qui Gjader e Shengjin: “Si vede solo la polizia”. I centri per migranti restano non-luoghi

Roma, 3 marzo 2025 – Calma piatta a, in Albania, dove sorge uno dei dueperdel piano Meloni da oltre 800 posti. Mentre il governo ipotizza di trasformarli in Cpr,di permanenza per i rimpatri, al fine di superare l’impasse dettato da tre stop giudiziari sui trattenimenti, dalla costa albanese tutto tace. «Hanno fattoi lavori nei campi e nel porto», spiega Aleksander Uyka al telefono, titolare del ristorante ’Detari’ sul lungomare del comune di Alessio, nell’area didove si trova l’altro centro di approdo per. Finora «non c’è stato gran movimento» risponde alla domanda su possibili rassicurazioni da parte del governo nei confronti della comunità locale. La situazione di stallo si riflette nella quiete delle strade di, percorseda chi ci vive e da qualche operatore o agente italiano.