Quello che ha detto è devastante L’ospite si apre e Silvia Toffanin crolla in lacrime

, emozione e una storia di immensa forza. La puntata di ieri di Verissimo ha regalato un momento di intensa commozione quando Myriam Sylla, campionessa di pallavolo, ha ripercorso le tappe più dolorose della sua vita, lasciando senza parole il pubblico e la stessa. La conduttrice a un certo punto non è riuscita più a trattenersi ed è scoppiata a piangere.Sylla ha fatto il suo ingresso in studio con la medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024, un simbolo di successo e sacrificio. Ma dietro quel trionfo si cela una storia segnata da dolore e resilienza. Parlando della sua famiglia, alla quale è profondamente legata, l’atleta ha espresso la sua gratitudine per i genitori, raccontando con voce tremante: “Sono infinitamente grata ai miei genitori, che si sono tolti tanto per darlo a me.