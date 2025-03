Cultweb.it - Quanto vale la materia oscura? Risposta breve: tantissimo

Leggi su Cultweb.it

Un team di ricercatori ha trovato un nuovo modo per misurare la densità dellalocale, utilizzando la “oscillazione” della Via Lattea causata dall’influenza gravitazionale delle sue galassie satelliti, come la Grande Nube di Magellano (LMC), e dalle pulsar, stelle di neutroni che ruotano rapidamente emettendo fasci di radiazione elettromagnetica. Lo studio ha portato a una scoperta sorprendente: all’interno di un volume dipari a quello della Terra, si troverebbe meno di 1 kg di. Questo dato mette in prospettiva la rarità dellasulla Terra rispetto ali preziosi come l’oro, di cui vengono estratti milioni di chilogrammi ogni anno. In termini di valore ipotetico, larisulta essere più preziosa dell’oro per unità di massa.