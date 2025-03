Secoloditalia.it - Quante sono e dove si trovano le testate nucleari in Europa: la mappa Paese per Paese

Il continente europeo è ricco di: la Francia ne possiede almeno 300. Altre 100state garantite dagli Usa e custodite nelle basi Nato europee: in Italia ce ne35, di cui 15 custodite a Ghedi e altre 20 ad Aviano. In Olanda, nella base di Volkel, ce ne15, così come in Germania, a Buchel, e in Belgio, a Kleine Brogel. In Turchia, invece, altre 20 armivengono custodite nella base di Incirlik, sul versante asiatico del.Questi numeristati pubblicati dalla Federation of american scientists, che però dimentica il Regno Unito: secondo una stima di Archivio disarmo del 2022, il Regno Unito possiede 180 armiin totale. Invece, gli Stati Uniti dispongono di 3700 armi, un numero che supera di gran lunga quello dei Paesi europei.