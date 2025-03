Romadailynews.it - “Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita?)” al Teatro di Documenti dal 7 al 16 marzo

die Compagnia del MutamentopresentanoLA FIN DI(eè già?)scritto e diretto da Stefania Porrinocon Giulio Farnese, Nunzia Greco, Evelina Nazzari,Rosario Tronnolone, Carla Kaamini CarrettiRealizzato in collaborazione con il “Centro Studi Vera Pertossi”Quadri in scena ad opera della pittrice Màlgari OnnisMusiche di Johann Sebastian Bach e Giuseppe Verdi trascritte da Tancredi Rossi PorrinoVenerdì 7, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14ore 20:45Sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16ore 17,45DIVia Nicola Zabaglia, 42 – Roma (Testaccio)la fin di(eè già) il nuovo testo dell’autrice e regista Stefania Porrino pensato per l’affiatata Compagnia del Mutamento.