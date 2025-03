Ilfoglio.it - Quando leggo di pulizia etnica di Israele metto mano a Primo Levi

Leggi su Ilfoglio.it

Trump vuole espellere i palestinesi da Gaza. Intanto in Cisgiordania prosegue la violenza del governo e dei coloni israeliani. Ebree e ebrei italiani dicono NO alla. L. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti