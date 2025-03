Ilnapolista.it - Quando l’allenatore del Real poteva “rapire” una star del Barca, e nessuno se ne accorgeva

Leggi su Ilnapolista.it

Queste sono quasi cronache marziane. O comunque da un passato che oggi è inimmaginabile. C’è stato un tempo – 1990 – in cui un allenatore delMadridandare prendere all’aeroporto unadel Barcellona, e portarlo a bere una cosa al bar, senza che niente di tutto questo diventasse. “virale”. Lo racconta, con un po’ di nostalgia per i bei tempi che furono e non sono più, El Paìs.“Nella primavera del 1988, due anni dopo la sconfitta nella finale della Coppa dei Campioni, il Barcellona decise di non rinnovare il contratto di Bernd Schuster, una delle sue stelle. Il rapporto cominciò a deteriorarsiSchuster tornò in hotel dopo essere stato sostituito in quella finale europea, senza aspettare di vedere come sarebbe finita la partita (il Barcellona non aveva mai vinto la Coppa dei Campioni).