Liberoquotidiano.it - "Quando è tempo di cambiare": Jannik Sinner, le parole sconcertanti di Cahill gelano i tifosi

Dopo la squalifica di tre mesi, per il patteggiamento accettato con la Wada, ora perè scattata l'operazione rientro. Sono 63 i giorni che lo dividono dal ritorno ai campi, (le 23.59 del 4 maggio), e intanto l'altoatesino ha ricominciato a lavorare con il suo team, per arrivare agli Internazionali d'Italia a Roma nel migliore della forma. In primis, secondo Il Corriere della Sera, verrà trovata una palestra a Montecarlo, privata, tra panca e attrezzi che il numero 1 inizierà a maneggiare per aumentare forza fisica e resistenza. Sarà aiutato da Marco Panichi, ex saltatore in lungo, in coppia con Ulises Badio. Poi servirà trovare un campo fuori dall'egida delle federazioni, e le piste sono quelle estere: Dubai (la ripresa dell'attività può avvenire anche sul veloce, per poi passare alla terra battuta), Miami (lì però la terra è soprattutto verde, più veloce di quella rossa europea) o Montecarlo e dintorni, per sfruttare l'effetto-casa.