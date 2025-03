Superguidatv.it - Quando e dove ci saranno i funerali di Eleonora Giorgi: le sue ultime volontà

è morta a 71 anni dopo aver lottato contro un terribile tumore al pancreas. L’attrice e personaggio televisivo si è spenta nella clinica romana La Padeia «serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti» come letto nel comunicato diffuso dai familiari.Annunciata la data e il luogo per idiche si terranno mercoledì 5 marzo 2025 dalle ore 16 nella chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. A celebrare il funerale sarà il Vescovo Staglianò e si seguiranno le disposizioni fatte dall’attrice che ha sempre lottato con grinta e determinazione contro una malattia dura e difficile. Non si è mai mostrata fragile, anzi si è sempre fatta portavoce di un messaggio di forza e coraggio nell’affrontare e vivere una malattia terribile che non le aveva mai tolto la dignità e il sorriso.