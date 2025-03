Lanazione.it - Qualità, bellezza e decoro: presentato il progetto di riqualificazione di San Martino

Pisa, 3 marzo 2025 – Il sindaco Michele Conti presenta una nuova proposta progettuale per il quartiere Sanche prevede la rifunzionalizzazione delle aree una volta occupate dall’antico fossato adiacente le mura del Bastione. “Con questo intervento – dichiara il primo cittadino Michele Conti - vogliamo dare seguito a quell’operazione diurbana del centro storico che abbiamo messo in campo fin dal nostro primo giorno di insediamento. In Sanabbiamo già recentemente realizzato unadella zona di ingresso in Piazza Toniolo che fa percepire immediatamente una sensazione diurbana,”. “Questo ulteriore intervento, che prevede il mantenimento di una fascia verde, la valorizzazione dell’elemento storico dell’acqua e la realizzazione di 90 posti auto, di cui la maggior parte riservata ai residenti, può contribuire a valorizzare le tante attività commerciali storiche del quartiere, oltre a restituire ai pisani un’area attualmente inaccessibile e inutilizzata, ricettacolo di degrado”.