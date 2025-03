Cultweb.it - Quali star scomparse sono state ignorate dalla commemorazione degli Oscar 2025?

Durante la cerimonia, il tradizionale segmento “In Memoriam” ha reso omaggio a numerose figure del cinemanell’ultimo anno. Come sempre, però, molte celebritiesescluse. Perché tutto questo? Questione di tempi, fanno sapere dall’Academy. Purtroppo, non tutte lenell’anno riescono a essere incluse nel firmato commemorativo. Per questo, sul sito dell’associazione c’è un elenco lungo e completo.Michelle Trachtenberg (fonte: Vogue)Morgan Freeman, dunque, ha introdotto la sezione con un tributo speciale a Gene Hackman, recentemente scomparso.stati ricordati anche artisti del calibro di Maggie Smith, James Earl Jones e Donald Sutherland. Tuttavia, l’assenza di alcune celebrità nel segmento ha sollevato critiche e discussioni. Tra queste, Michelle Trachtenberg, nota per i suoi ruoli in “Buffy l’ammazzavampiri” e “Gossip Girl”, deceduta il 26 febbraio scorso.