Metropolitanmagazine.it - Quali sono i beauty look degli Oscar 2025 da replicare assolutamente?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

E anche quest’anno glici hanno regalato momenti indimenticabili. Ma, come ben sappiamo, ad essere protagonisti del red carpet nonsolo le pellicole e gli attori: anche gli outfit e ihanno conquistato la scena. L’allure che si respira è quella dei grandi divi di Hollywoodanni ’30 e ’50: onde morbide, focus su occhi e labbra, avvolti da una nube di pura eleganza. Ma chigli attori che sicontraddistinti per originalità e raffinatezza?I migliori: a chi ispirarciUna delle prime da premiare (non solo con l’iconica statuetta) è Mikey Madison, la vincitrice come Miglior Attrice Protagonista per il film Anora. Da copiare il suo maxi chignon alto, con riga centrale e qualche baby hair svolazzante. A completare l’elegantissimol’eyeliner allungato, mentre le labbra nude hanno dato armonia, creando un risultato sofisticato e modernissimo.