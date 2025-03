Iltempo.it - "Qual è il futuro dell'Europa". La strategia di Tajani

«Questa situazione deve servire da stimolo: l'deve difendersi e diventare il secondo pilastroa Nato», ha detto a Quarta Repubblica su Rete4 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio. La difesa comune si può fare «con strumenti come gli eurobond. La Gran Bretagna era contraria alla Difesa europea e lo era anche la Francia di De Gaulle, si stanno riavvicinando all'idea. Aveva ragione De Gasperi e aveva ragione Berlusconi». Quanto alle divisioni in seno all'occidente, il ministronon ha dubbi: le divisioni sono assolutamente da evitare. «C'è stato un confronto che politicamente non ci ha fatto piacere perché dobbiamo essere uniti - ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri - Non possiamo permetterci di dividerci».