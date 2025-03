Lanazione.it - Punti d’oro per Montespertoli. Ora la salvezza è più vicina

Leggi su Lanazione.it

3 PRO LIVORNO SORGENTI 0: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci (85’ Veraldi), Pecci, Rosi (62’ Anichini), Corsi (78’ Conti), Lotti (75’ Vangi), Maltomini, Biliotti (60’ Cremonini). All. Sarti. PROLIVORNO SORGENTI: Bettarini, Sottile, Lischi, Putrignano (58’ Freschi), Cavalli, Signorini, Pratesi (54’ Gjini), Santagata, Morelli, Lucchesi, Casanova. All. Bandinelli. Arbitro: Danesi di Pistoia. Reti: 51’ Rosi, 53’ Biliotti, 85’ Vangi.– Un secondo tempo superlativo, dopo una prima frazione avara di emozioni, permette aldi far suo lo scontro diretto in chiave play-off con la Pro Livorno Sorgenti. Nei primi 45 minuti il ritmo è infatti molto blando con i labronici che provano a fare qualcosa in più, ma senza mai rendersi realmente pericolosi.