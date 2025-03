Ilrestodelcarlino.it - Punta Marina, Carnevale da Oscar. Si aggiudica un’edizione da record

È stata la parrocchia di San Massimiano diadrsi la vittoria deldei ragazzi 2025. Una vittoria in cui, forse,aveva sperato fin dall’inizio, mettendo al centro del suo carro proprio una statuetta degli. Con ‘sul set: unda’, è riuscita non solo ad omaggiare la cerimonia dell’Academy, andata in onda proprio ieri notte, ma anche a rappresentare tre diversi mondi: Harry Potter, i Pirati dei Caraibi e i Flintstones. Al secondo posto, la parrocchia di Porto Fuori, che si è trasformata in uno stormo di pappagalli ispirati al film d’animazione ‘Rio’. Terza, invece,di Ravenna, che, in un ritorno al passato, ha sfilato nei panni del mitico film ‘Ghostbusters’. Il premio del Resto del Carlino per la maschera più bella è andato ad Agnese Suprani, vestita da drago Kaleido.