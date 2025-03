Sololaroma.it - PSV-Arsenal, il pronostico di Champions League: azzardo X

Dopo le partite nel weekend dei top cinque campionati europei, lo spettacolo dellaentra nel vivo con le gare d’andata degli ottavi di finale. Martedì 4 marzo sono in programma quattro sfide: alle ore 21:00 ci sarà il calcio d’inizio di PSV-al Philips Stadion di Eindhoven. I Gunners partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.05, mentre il pareggio e il successo della formazione olandese sono dati rispettivamente a 3.40 e 3.60.Come arrivano al match PSV eIl PSV si presenta alla sfida dopo aver estromesso ai playoff la Juventus di Thiago Motta, grazie al successo per 3-1 dopo i tempi supplementari nella gara di ritorno, con cui ha ribaltato la sconfitta per 1-2 dell’andata a Torino. In campionato, però, la squadra di Bosz sta vivendo un periodo complicato: gli olandesi non hanno vinto nessuna delle ultime quattro partite disputate, collezionando tre pareggi e una sconfitta (arrivata sabato contro il G.