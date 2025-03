Dilei.it - Psicologia del dialogo interiore, ovvero perché dovresti parlarti con gentilezza

Immagina di essere seduta in un bar. Mentre osservi il mondo intorno a te, la tua mente inizia a viaggiare. “Dove andrò in vacanza quest’estate?” “Ho davvero fatto bene a dire quelle cose ieri?”. Questi pensieri spontanei sono quello che chiamiamo “” (o “interno”).Il flusso di pensieri non è casuale, ma parte integrante della nostra identità. Giorno dopo giorno, consciamente o meno, questa voce plasma la percezione di noi stesse e il modo in cui affrontiamo le diverse situazioni della vita.È importante sapere che la qualità di questopuò incidere in modo importante sul nostro equilibrio psicologico. Quindi, prestare attenzione al modo in cui comunichiamo con noi stesse ci dà potere di condizionare il nostro umore e le nostre scelte. Vale la pena farci caso ed eventualmente correggere il tiro!Come ilinfluenza la nostra vitaIlè un ingrediente della nostra autoconsapevolezza.