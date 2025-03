Sport.quotidiano.net - Prova di forza al Dall’Ara. Freuler, geometrie e sacrificio. Odgaard e Fergie, che impatto. E Cambiaghi spacca la partita

Skorupski 6. Inoperoso non per sua volontà. Trema un po’ nella ripresa su un traversone sbilenco di Felici, non precisissimo in un paio di rilanci. Dettagli. Calabria 6,5. Nel primo tempo, quando la squadra è in ‘modalità sofferenza’, cida fuori area e fa l’assist-man per Castro. Buone letture anche nella ripresa. Erlic 6. Si vede che si porta addosso la ruggine di un’infinita panchina. Nel primo tempo regala un corner ma quasi sempre la sfanga. Nella ripresa finisce la benzina e Italiano lo toglie. Lucumi 6,5. Mezza responsabilità sul gol di Piccoli, perché è vero che è Lykogiannis a non seguire il taglio dell’attaccante ma il cross di Augello piove lì, dove il colombiano dovrebbe essere dominante. Il resto della sua prestazione però è totale sicurezza. Lykogiannis 6. Frittatona sul gol di Piccoli, perché lascia all’attaccante il tempo di girarsi e avviare l’azione e poi lo molla al suo ingresso in area.