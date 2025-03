Secoloditalia.it - Propaganda woke e pro-Palestina: la notte degli Oscar non si è fatta mancare nulla

Leggi su Secoloditalia.it

Dalla sua nascita, laregala grandi emozioni e delusioni non solo ai partecipanti, ma anche agli spettatori emotivamente coinvolti nel processo di giudizio cinematografico. Durante la 97esima edizione del 2025 non sono mancate le polemiche, basti pensare allo sceneggiatore del film religioso ‘Conclave‘, Peter Straughan, che dopo aver vinto la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale ha affermato: “A dire il vero mi mi sembra di cattivo gusto portare la salute del papa in un contesto del genere” e augurando poi una pronta guarigione al Santo Padre. Non solo momenti di rigidità, glidi quest’anno hanno regalato anche momenti di commozione: basti pensare alla standing ovation per alcuni rappresentanti dei pompieri di Los Angeles, che nelle scorse settimane hanno lavorato senza tregua per domare gli incendi che hanno distrutto la città.