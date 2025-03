Liberoquotidiano.it - "Pronto, sono io". Eleonora Giorgi, la telefonata nel cuore della notte in radio poco prima di morire: parole strazianti

si è spenta a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che l'ha colpita in questi ultimi mesi. E in queste ore sta circolando in rete una suanotturna indi circa un mese fa che di fatto è diventata una sorta di testamento morale dell'attrice. Ecco che cosa aveva detto: "Mi fate tanta compagnia, poi vi immaginerete in questo frangentemia vita - ha detto l'attrice - Già ero notturna, adesso si sconfina in cose inimmaginabili, ho cenato mezzora fa. Tengo duro,piena d'amore, capisco quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo, dietro gelosie, ansie inutili, frustrazioni. Sapete, la malattia è avanzata, aspetto un miracolo, tutto ciò mi mette in una condizione eccezionale, ognuno di noi ha una data di scadenza, solo che nessuno lo sa.