Ilveggente.it - Pronostico Nottingham Forest-Ipswich Town: il turnover non incide sul risultato

è un match valido per il quinto turno di FA Cup e si gioca lunedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni e.L’FA Cup per cercare di riprendere slancio in vista del prossimo impegno di campionato, in cui i Garibaldi Reds riceveranno la visita del Manchester City. Sì, iltenterà di sfruttare il quinto turno della coppa nazionale più prestigiosa per ritrovare fiducia nei propri mezzi: nelle ultime tre giornate di Premier League gli uomini di Nuno Espirito Santo sono tornati sulla terra, conquistando un solo punto tra Fulham, Newcastle ed Arsenal, frutto del pareggio di mercoledì scorso con i Gunners (0-0).: ilnonsul(Ansa) – Ilveggente.itNulla di così preoccupante, dal momento che la stagione delrimane eccezionale: nessuno si aspettava che a marzo i Tricky Trees sarebbero stati addirittura terzi in classifica, in piena zona Champions League.