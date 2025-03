.com - Promozione / La Fermignanese si ferma la Jesina rallenta il Marina vede i battistrada

Giornata pro formazione di Profili che vince in trasferta a Pergola mentre l’undici di Pazzaglia perde a Villa San Martino e quello di Omiccioli pareggia a Lunano. La tabella delle ultime sei gareVALLESINA, 3 marzo 2025 – Turno proche vincendo a Pergola accorcia verso le due formazionifino alla settimana scorsa date come uniche candidate al salto in Eccellenza. Adesso non è così perchè la sconfitta della Fermignnese a Villa San Martino ed il pareggio dellaa Lunano ha fatto si che il, uscito con i tre punti da Pergola, proverà ad agganciare almeno i leoncelli, potendo sfruttare anche lo scontro diretto, davanti di solo due lunghezze.Il fatto certo è che al momento ci sarà solo una semifinale play off, le distanze trae Vismara (anche il Gabicce Gradara ancora può raggiungere quota 36 se dovesse vincere il recupero ad Appignano) sono di 12 punti, e che l’altro play off è al limite visto che trae Vigor Castelfidardo le distanze sono di 9 punti.