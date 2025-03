Sport.quotidiano.net - Promozione. La Comacchiese continua a inseguire

3 consandolo 1: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Minieri (46’ Vultaggio), Taroni, Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Marongiu (78’ Felloni). A disp.: Farinelli, Grigatti, Angelini, Grassi, Bushi, Tavolieri. Allenatore: Candeloro. CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia, Bozzato, Frighi (63’ Nito), Liri (83’ Rimondi), Trentini, Hassan, Giberti (75’ Rossi), Gentili (89’ Trotta), Colino, Colombani (72’ Faggioli). A disp.: Guidi, Kalogeropoulos. Allenatore: Dirani. Arbitro: Fogacci sez. di Bologna. Marcatori: 12’ Marongiu, 34’ Gherlinzoni; 37’ Colombani; 90’ Fregnani. Ha cullato il sogno per diversi minuti di occupare la vetta in solitaria, la, poi la rete al 95’ di Marandella del Mesola ha riportato tutti coi piedi per terra ricollocando i mesolani in vetta e i lagunari aa un punto di distanza.