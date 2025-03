Sport.quotidiano.net - Promozione. Casumaro corsaro sul campo del Masi

torello 02 : Bianconi, Erik Quarella, Baldon (1’st Tosse), Mazzoni, Fiore, Cattin, Chiossi, Boschini (1’st Parmeggiani), Toffano, Ginesi (17’st Maistrello), Nannini (31’st Vidali). A disp: Broccoli, Marangon, Thomas Quarella. All. Lega.: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Farina, Barbieri, Correggiari (30’st Sarto), Catozzo, Daniel, Chinappi, Govoni (23’st Guernelli). A disp: Pancaldi, Bellodi, Amadelli, Hidri, Pencarelli. All. Rambaldi. Arbitro: Klajdi Gjuzy di Bologna. Marcatori: 27’pt Govoni, 36’pt (rig.) Benini. Note: ammoniti Fiore, Parmeggiani, Benini, Chinappi. Ilespugna anche il "Villani" diTorello e si porta a centro classifica, mentre ilresta in zona retrocessione, ma la classifica è corta, con tante partite a disposizione e tutto può ancora succedere.